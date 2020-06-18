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Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'de Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı: Bakın ne kadar maaş alıyor

İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlarav hakaret eden ve hakkında dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıkmıştı. Tepkileri dindirmek için istifa ettiği açıklanan Şişli'nin halen İBB'de Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:39:00 -
Başörtülü kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'de Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı: Bakın ne kadar maaş alıyor

İSMEK’in eski kadın yöneticilerine ve taktıkları başörtülerine hakaret eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin ardından adliyeden ayrıldı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki eski İSMEK kadın yöneticileri ve sanık Meltem Şişli hazır bulundu.

Halen İBB'de çalışıyor

Duruşmada aylık geliri ve çalıştığı yer sorulan Şişli’nin daha önce İBB tarafından tepkileri dindirmek için görevinden istifa ettiği açıklaması yapılmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şişli mahkemeye verdiği ifadede halen İBB’de Daire Başkanı olarak görev yaptığını ve aylık 9 bin 500 TL geliri olduğunu dile getirdi.

Suçlamaları reddetti

Duruşmada savunma yapan Meltem Şişli, ilk etapta kadın çalışanlarla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve kendileriyle çalışma kararı aldığını öne sürdü. Kendisinin başörtülü kadın yöneticilere küçük düşürecek söylemlerde bulunmadığını iddia eden Şişli, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini aktardı.

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