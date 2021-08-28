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Dünya Başörtülü kadını "yarasaya" benzetmişti! O Fransız görevden alınacak
Dünya

Başörtülü kadını "yarasaya" benzetmişti! O Fransız görevden alınacak

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'in Belediye Başkanı Mathieu Hanotin'ın özel kalem müdürü Frederic Bonnot, başörtülü kadını "yarasaya" benzetmesi nedeniyle görevinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 18:01:00 - 2021-08-28 18:03:42
Başörtülü kadını "yarasaya" benzetmişti! O Fransız görevden alınacak

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'in Belediye Başkanı Mathieu Hanotin'ın özel kalem müdürü Frederic Bonnot, başörtülü kadını "yarasaya" benzetmesi sebebi ile görevinden alınacak.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda özel kalem müdürü Bonnot'un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını "yarasaya" benzetmesi tepkilere neden oldu.

Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere cevap vererek başörtülü kadına destek verdi.

Bonnot'u geçen ay 3 gün görevinden uzaklaştıran ancak Saint-Denis sakinlerinin bu cezayı yetersiz bulması ve sert tepki göstermesinin ardından belediye başkanı, Bonnot'u 31 Ağustos'tan itibaren görevinden almaya karar verdi.

Saint-Denis'de 8 Temmuz'da belediye binasının önünde başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş, Bonnot'un görevinden alınması talep edilmişti.

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