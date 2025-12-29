  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

EPDK, elektrik depolama tesislerinin şebeke dengesine daha erken katılmasını sağlamak amacıyla yönetmelikte köklü değişikliğe gitti. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, depolama üniteleri üretim tesislerinden önce devreye alınabilecek ve lisanssız tesislere de depolama kapısı açılacak.

#1
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kritik bir eşik aşılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle, depolama ünitelerinin teknik ve ticari uygulama alanlarını genişletti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık depolama tesislerinin devreye girmesi için ana üretim tesisinin tamamlanması beklenmeyecek.

#2
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

Buna göre, elektrik depolama üniteleri ve tesislerine ilişkin faaliyet alanlarıyla teknik ve ticari uygulamalar yeniden tanımlandı. Elektrik depolama ünitesi veya tesisi aracılığıyla yürütülebilecek faaliyetler, yönetmelikte belirlenen sınırlar çerçevesinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi, müstakil elektrik depolama tesisi ve şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerinin yanı sıra lisanssız elektrik üretim tesisleri tarafından kurulan elektrik depolama tesislerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

#3
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİNE DEPOLAMA İMKANI Yönetmelik kapsamında çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi kurulmasına imkan tanındı. Bu tesislerin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan belirli şartları sağlaması zorunlu olacak. Bu doğrultuda kurulan depolama tesislerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, mahsuplaşma sonrası kalan ihtiyaç fazlası enerjinin depodan verilen kısmı için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Depodan verilen miktarın tespit edilememesi durumunda ise ihtiyaç fazlası enerjinin tamamı için ödeme yapılmayacak. Söz konusu enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilerek YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

#4
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

SİSTEME VERİLECEK ENERJİYE ÜST SINIR Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme verebileceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle yapılabilecek üretim miktarıyla sınırlandırıldı. Üretim lisansına dercedilen ana kaynağı kısmen veya tamamen işletmeye girmeyen tesisler için ise teknik gereklilikler bakımından sistem işletmecisi tarafından uygun görülmesi ve belirlenen koşullara uyulması halinde, lisansa dercedilen ana kaynak elektriksel kurulu gücünü aşmamak kaydıyla, depolama ünitesi ya da depolama tesisinin kabulü yapılan kısmı kadar şebekeye enerji verilebilecek.

#5
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

BAĞLANTI ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Düzenlemeyle birlikte, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesiyle üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantı esasları da genişletildi. Bu çerçevede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki depolama ünitesinin bağlantısı belirlenen bağlantı şekline göre yapılacak, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı ise ilanda yer alan bağlantı konfigürasyonlarına göre gerçekleştirilecek. Elektrik depolama ünitelerinin piyasa katılım çerçevesi de netleştirildi. Buna göre, söz konusu üniteler, gerekli şartları sağlamaları halinde yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olmaları durumunda ise dengeleme güç piyasasına, üretim tesisinin ilişkili olduğu uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleriyle katılabilecek. Öte yandan, depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektriğin iletim veya dağıtım sistemine yalnızca elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesini öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı.

#6
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

Önceki düzenlemede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama üniteleri için özel hükümler saklı kalmak kaydıyla genel hükümlerin uygulanacağı belirtilirken, yeni düzenlemeyle uzlaştırma dönemlerine ilişkin uygulama esasları açık şekilde tanımlandı. Buna göre, uzlaştırma döneminde şebekeden enerji çekilmesi halinde, depolama tesisinin çekişi bulunuyorsa enerjinin öncelikle depolama tesisi tarafından çekildiği, şebekeye enerji verilmesi halinde ise depolama tesisinin verişi bulunması durumunda enerjinin öncelikle depolama tesisi tarafından verildiği kabul edilecek.

#7
Foto - Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

Ayrıca, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgeleri sınırları içinde ilgili tüzel kişilikler tarafından kurulan elektrik depolama tesisleri, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi olarak değerlendirilecek. Düzenlemeyle birlikte yönetmeliğe yeni ekler de ilave edilirken, değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yönetmelik hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları
Gündem

Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları

"Yaparsa CHP yapar" dedirten manzara bu kez Edirne Keşan’da hortladı. Hafta sonu tüm ilçede sular kesildi, vatandaşlar ellerinde bidonlarla ..
Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor
Gündem

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Umreye giden ve burada bir mescide girerken boynundaki Filistin bayraklı rozeti çıkartılan bir Türk kadın, o anları sosyal medya hesabından ..
Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !
Gündem

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gülben Ergen'in bir okul açılışında katıldığı halay..
Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı
Gündem

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

Terör oluşumu İsrail’in eli kanlı teröristbaşısı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Buna göre..
İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'
Dünya

İtiraf geldi: 'Abimi Trump öldürttü!'

ABD Adalet Bakanlığının yayınladığı belgelerde, Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in Federal Araştırma Bürosu'na, abisinin yetkililere..
Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!
Yaşam

Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber'de Canan Barlas ile Gündem programına katıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23