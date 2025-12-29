Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

BAĞLANTI ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ Düzenlemeyle birlikte, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesiyle üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantı esasları da genişletildi. Bu çerçevede, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki depolama ünitesinin bağlantısı belirlenen bağlantı şekline göre yapılacak, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı ise ilanda yer alan bağlantı konfigürasyonlarına göre gerçekleştirilecek. Elektrik depolama ünitelerinin piyasa katılım çerçevesi de netleştirildi. Buna göre, söz konusu üniteler, gerekli şartları sağlamaları halinde yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olmaları durumunda ise dengeleme güç piyasasına, üretim tesisinin ilişkili olduğu uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleriyle katılabilecek. Öte yandan, depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektriğin iletim veya dağıtım sistemine yalnızca elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesini öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı.