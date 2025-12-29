Enerjide yeni dönem: Depolama yönetmeliği sil baştan değişti

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİNE DEPOLAMA İMKANI Yönetmelik kapsamında çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi kurulmasına imkan tanındı. Bu tesislerin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan belirli şartları sağlaması zorunlu olacak. Bu doğrultuda kurulan depolama tesislerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, mahsuplaşma sonrası kalan ihtiyaç fazlası enerjinin depodan verilen kısmı için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Depodan verilen miktarın tespit edilememesi durumunda ise ihtiyaç fazlası enerjinin tamamı için ödeme yapılmayacak. Söz konusu enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilerek YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.