Yarın okullar tatil mi? Hangi ilde okullar tatil? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi
Türkiye genelinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, eğitim öğretim faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Başta Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere birçok ilde kar yağışı şiddetini artırırken, valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil haberi ilk olarak bir ilimizden geldi. Hangi ilde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi