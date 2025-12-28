Yarın okullar tatil mi? Hangi ilde okullar tatil? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi

  • İSTANBUL
Eğitim
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye genelinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, eğitim öğretim faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Başta Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere birçok ilde kar yağışı şiddetini artırırken, valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil haberi ilk olarak bir ilimizden geldi. Hangi ilde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili yapılan il ve ilçelerin listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından olumsuz hava şartları nedeniyle ilk tatil kararı Zonguldak'tan geldi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, fırtına ve kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırmasının beklendiği, bu nedenle il genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da Mardin, Şırnak ve Hakkari için yoğun kar uyarısı yapılırken; Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında da yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

KAMU PERSONELLERİ DE İZİNLİ SAYILACAK Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Pazartesi sabahı ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor. Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Kar yağışlarının artması durumunda ise valiliklerden tatil açıklaması yapılabilir.

BATI KARADENİZ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı değerlendiriliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

