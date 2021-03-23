Başörtü ve namazı provokasyonlarına alet etmesin!

Taha Emre Özdemir İstanbul

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve eylem yaptığı TBMM’den polis eşliğinde çıkartılmasını Akit’e değerlendirdi. Kavakcı, Gergerlioğlu üzerinden ‘abdest’ ve ‘namaz’ provokasyonu yapılmasına tepki göstererek, “Türkiye bu tip ucuz argümanları geride bıraktı” dedi.

Gergerlioğlu ile Merve Kavakçı aynı şeyi yaşamadı

Gergerlioğlu’nun kendisini Merve Kavakcı ile karşılaştırmasına da değinen Kan, şunları dile getirdi: “Ablam, 28 Şubat şartlarında Meclis’e yemin etmek için geldiğinde, hakkında hiçbir hukuki engel olmamasına rağmen başörtülü olduğu için bu muameleye maruz kaldı. Şimdi Gergerlioğlu diyor ki ‘Ben o zaman Merve Kavakcı’ya sahip çıkmıştım.’ Sahip çıktığı için sağ olsun. Ama ‘bana yapılan ona yapılanın aynısı’ demesin. Gergerlioğlu ile Kavakcı’nın durumu aynı değil. Gergerlioğlu’na ne inancından ne de etnik kimliğinden dolayı bir ayrım yapılmadı. Vekilliği ise hakkında kesinleşen yargı kararından dolayı düştü.”

Başörtüsünü ağızlarına almasınlar

CHP ve İP’in Gergerlioğlu’na desteğine de değinen Ravza Kavakcı Kan, şöyle devam etti: “Yanlarındaki kişiler de CHP ve İP’teki bazı milletvekilleri ki 28 Şubat’ta Müslümanlara yönelik zulme seslerini çıkartmamış, hatta zulmün yapılmasında ön planda olmuşlardı. Bugün abdest ve namaz üzerinden yaygara kopartıyorlar. Başörtüsü gibi asil, zarif, şiddet içermeyen dünya tarihinin en sivil ve barışçıl mücadelesini, lütfen ağızlarına almasınlar.”

Namaz kılıyormuş yalanı

Gergerlioğlu’nun TBMM’den çıkartılma sürecine de değinen Kan, şunları kaydetti: “Meclis’teki polis arkadaşlarımızı itham altında tutuyorlar. Her zaman olduğu gibi bir din istismarı ile karşı karşıya kaldık. En temel dini bilgisi olan insan şunu bilir ki güneşin doğmasına yakın namazın kılınmış olması icab eder. Güneş doğduktan sonra kerahat vaktidir, namaz kılınmaz. HDP’nin içinde kendisini dindar olarak tanımlayan insanlar. Bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda HDP’nin içinde gece gündüz TBMM kürsüsü dahil olmak üzere; Kur’an-ı Kerim’e, Peygamber Efendimiz’e ve temel değerlerimize dil uzatanlar da var. Gergerlioğlu da dahil olmak üzere kendisini muhafazakar olarak tarif eden hiçbir HDP’linin kendi partisi içinden İslam’a dil uzatanlara tepki gösterdiklerini duymadım.”

Son derece samimiyetsizler

Gergerlioğlu’nun kimlerle bir arada durduğuna dikkat çeken Kavakcı, şunları anlattı: “Gergerlioğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde yavrularını bekleyen ailelere zulmedenlerle aynı safta duruyor. Gergerlioğlu’nun etrafında da, evlatları hainler tarafından ellerinden alınmış anneler için tek kelime etmeyen, yanı başında duran CHP’deki istismarcılar için ağzını açamamış insanlar var. Şimdi bu insanlar bir anda hak savunucusu olmuşlar. Bu son derece samimiyetsiz bir durum. Türkiye bu tip ucuz argümanları geride bıraktı.”