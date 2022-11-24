  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başörtüsü hakkı için "Anayasa'ya gerek yok" diyenler, "hayvan hakları"nı anayasaya aldılar bile!
Siyaset

Başörtüsü hakkı için "Anayasa'ya gerek yok" diyenler, "hayvan hakları"nı anayasaya aldılar bile!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, "Anayasa ile güvence altına alalım" adımını, "Başörtü hakkı için Anayasa'ya gerek yok" diye geri tepen 6'lı masa, hayvan haklarını Anayasa ile güvence altına almayı vadetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 17:19:00 - 2022-11-24 17:51:25
Başörtüsü hakkı için "Anayasa'ya gerek yok" diyenler, "hayvan hakları"nı anayasaya aldılar bile!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti heyeti, TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret ederek, başörtü hakkı için düzenlenen Anayasa çalışmasına destek istedi.

6'lı masadaki partiler, ziyaretlerde AK Parti'nin destek çağrısını geri itti. Ziyaretlerden sonuç alınamayınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakarlığı da ortaya çıktı.

Hayvan hakkını Anayasa'ya aldılar bile!

Millet İttifakı, parlamenter sisteme geçişi öngören mutabakat metnini temel alarak bazı Anayasal teklif düzenlemeleri yaptı.

Mevcut anayasadaki "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlığına "hayvan hakları" ifadesi eklendi.

Bu çerçevede "sağlık hakkı" ile "çevre ve hayvan hakları" ayrı fıkralar olarak düzenlendi. Çalışmada, "Devlet doğal hayatı ve hayvanları korur, hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gerekli tedbirleri alır." ifadesi yer aldı.

İşte CHP işte samimiyetsizlik!
İşte CHP işte samimiyetsizlik!

Siyaset

İşte CHP işte samimiyetsizlik!

CHP'nin son kararı: Danışmandan öteye başörtülüye yer yok!
CHP'nin son kararı: Danışmandan öteye başörtülüye yer yok!

Siyaset

CHP'nin son kararı: Danışmandan öteye başörtülüye yer yok!

CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı
CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı

Siyaset

CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!

Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı!

Konu başörtüsü olunca itiraz etti! Doğu Perinçek'ten AK Parti'ye HDP eleştirisi
Konu başörtüsü olunca itiraz etti! Doğu Perinçek'ten AK Parti'ye HDP eleştirisi

Siyaset

Konu başörtüsü olunca itiraz etti! Doğu Perinçek'ten AK Parti'ye HDP eleştirisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23