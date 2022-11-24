Başörtüsü hakkı için "Anayasa'ya gerek yok" diyenler, "hayvan hakları"nı anayasaya aldılar bile!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, "Anayasa ile güvence altına alalım" adımını, "Başörtü hakkı için Anayasa'ya gerek yok" diye geri tepen 6'lı masa, hayvan haklarını Anayasa ile güvence altına almayı vadetti.
Yeniakit.com.tr
AK Parti heyeti, TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret ederek, başörtü hakkı için düzenlenen Anayasa çalışmasına destek istedi.
6'lı masadaki partiler, ziyaretlerde AK Parti'nin destek çağrısını geri itti. Ziyaretlerden sonuç alınamayınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakarlığı da ortaya çıktı.
Hayvan hakkını Anayasa'ya aldılar bile!
Millet İttifakı, parlamenter sisteme geçişi öngören mutabakat metnini temel alarak bazı Anayasal teklif düzenlemeleri yaptı.
Mevcut anayasadaki "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlığına "hayvan hakları" ifadesi eklendi.
Bu çerçevede "sağlık hakkı" ile "çevre ve hayvan hakları" ayrı fıkralar olarak düzenlendi. Çalışmada, "Devlet doğal hayatı ve hayvanları korur, hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gerekli tedbirleri alır." ifadesi yer aldı.