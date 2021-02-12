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Yerel Başlayan yağış İstanbul trafiğini felç etti
Yerel

Başlayan yağış İstanbul trafiğini felç etti

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağışın ardından trafik kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:31:00 -
Başlayan yağış İstanbul trafiğini felç etti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı ve şiddetli fırtına etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle İstanbul trafiği kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.

Etkili olan kar yağışı ve lodos nedeniyle Cevizlibağ metrobüs durağından geçenler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar, durakların altında yağmurun dinmesini bekledi.

İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

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