Başlarına resmen bela oldu! F-35'i dizginlemeye çalışıyorlar

Lockheed Martin ve F-35 Müşterek Program Ofisi (JPO), 2021 yılında F-35 Lightning II savaş uçağının birim maliyetini ve idame masraflarını açıklamadı. Ancak JPO yetkilileri, birim maliyetin 2020 yılı rakamlarına kıyasla düştüğünü açıkladı.

Resmi raporlara göre bir F-35A uçağını uçurmak, 2020 yılında yaklaşık 7.8 milyon dolara mal oldu. Bu, hedeflenen 4.1 milyon dolarlık hedefin neredeyse iki katına denk geliyor. F-35A’ın birim maliyetinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğu hesap edildiğine uçağın yıllık idame maliyeti, kendi birim maliyetinin neredeyse %10’una tekabül ediyor.

F-35’in uçak gemilerinde kullanılan F-35C konfigürasyonun idame maliyetleri ise 2020 yılında yaklaşık 9.9 milyon dolara mal oldu. Bu, F-35C için hedeflenen 7.5 milyon olarak yıllık maliyetin oldukça üzerinde bulunuyor. Yine F-35’in kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) versiyonu olan F-35B’nin 2020 yılındaki yıllık idame masrafı, hedeflenen 6.8 milyon dolarlık maliyeti oldukça aşarak 9.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD’li milletvekilleri, hükümet denetçileri ve gözlemci grupları, F-35 programını yüksek idame maliyetleri ve çalışır durumda tutmanın getirdiği zorluklar nedeniyle eleştirdiler. F-35 programı harcamaları dizginlenmediği sürece tüm ABD kuvvetleri için yıllık maliyet aşımlarının, 2036 yılına kadar 6 milyar dolara yaklaşabileceği söylendi.

Şirket yetkilileri, Lockheed’in Arlington, Virginia’daki ofisinde gazetecilerle Çarşamba günü yaptıkları brifingde, F-35’i uçurma maliyetini düşürmek için adımlar attıklarını ve bunların bir kısmını da maliyetleri azaltmak için uçakta yedek parçaların daha uzun süre tutulmasının oluşturduğunu açıkladı.

Lockheed Martin’in F-35’in idamesinden sorumlu başkan yardımcısı Audrey Brady, F-35’teki parçaların %90’ından fazlasının jette tahmin edilenden daha uzun süre kaldığını ve bunun uçuş başına maliyeti azalttığını söyledi.

Lockheed Martin şimdiye kadar 15 ülkenin ordusuna 825’ten fazla F-35 teslim etti ve şirket bu sayının önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse iki katına çıkmasını bekliyor.

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