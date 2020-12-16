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Dünya Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler
Dünya

Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan, Libya'daki gruplardan herhangi birine katılıp savaşmak için yola çıkan paralı askerlerin tutuklandığını açıkladı. Libya’daki gruplarla ilgili bilgi verilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:38:00 -
Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri sözcüsü, askerlerinin Libya'daki gruplardan herhangi birinde savaşmak üzere Libya'ya giden savaşçıları tutukladığını söyledi.

Tuğgeneral Jumaa Jamal Adam Salı günü yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin “Şubat 2020'de Al-Fasher, Nyala ve Al-Geneina'da 243'ü tutuklanan ve içlerinden Libya'ya çatışmaya giden 576 kişiyi tutuklamayı başardık. Ayda 20.000 pound karşılığında çatışmak için gidiyorlardı" dedi.

Sudan Tribune internet sitesine göre, Kuzey Darfur'da Haziran ayında paralı asker olarak çalışmak üzere yola çıkan 122 kişiyi tutuklandıkları da belirtilerek, olağanüstü hal kapsamında 6 ay hapis cezası ile yargılandıkları aktarıldı.

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