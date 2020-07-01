Başkurdistan liderinden Türkiye açıklaması

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, çoğunluğu Türk ve Müslüman halkın yaşadığı Başkurdistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik AA ve TRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Türk iş dünyasının ciddi şekilde Başkurdistan’da temsil edildiğini belirten Habirov, pek çok büyük firmayla önemli müzakereler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kadar Türk iş insanları ve Türk yetkililer ile sık sık görüştüğünü vurgulayan Habirov, Türkiye ile ticari ilişkilerin artması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Yatırım söz konusu olursa projelere öncelikli statüsü veriliyor"

Cumhurbaşkanı Habirov, şunları kaydetti:

"Diğer pek çok ortaklarımıza olduğu gibi Başkurdistan’da Türk iş dünyası için de elverişli koşullar sağlamaya hazırız. Her şeyden önce yatırım söz konusu olursa bu projelere öncelikli statüsü veriliyor. İdari kurallar, vergiler konusunda kolaylıklar sağlanıyor. Bunlar genel olarak daha rahat iş yapılması yönünde imkanlar. Türk iş dünyasının Başkurdistan’a gelmesinden büyük memnuniyet duyarız."

Başkurdistan halkının Türk olmasının Türkiye ile ilişkilerde avantaj sağladığına işaret eden Habirov, “Elbette Türk birliğimiz ve dil engeli olmadan birbirimizi anlamamız işimizi kolaylaştırıyor. Bu, bizim için ilave bir avantajdır.” ifadesini kullandı.

Habirov, 2,5 yıl Türkiye’de yüksek lisans yaptığına da değinerek, bu esnada çok özel anlar yaşadığını ve bunun için Türk halkına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.