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Spor

Baskonia, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:31:43 -
Baskonia, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Baskonia Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı.

Baskonia Kulübü, Fransa'nın ASVEL ekibinden ayrılan 25 yaşındaki Jekiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Bandırma Kırmızı, Gaziantep Basketbol ve Belçika'da Oostende formaları da giyen 2,12 metre boyundaki Jekiri, geçen sezon ASVEL'e imza atmıştı.

Fransa liginde 7,8 sayı, 6,2 ribaunt ortalamaları yakalayan Jekiri, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 8,7 sayı, 7,5 ribauntla oynamıştı. Jekiri, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en fazla ribaunt alan (202) oyuncusu olmuştu.

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