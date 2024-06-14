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Gündem Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı
Gündem

Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 09:39:00 -
Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı

Kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın ziynet eşyalarını çalan çete yakalandı.

Bursa'da kendisini Başkomiser olarak tanıtan, yaşlıların kimlik bilgilerini ele geçirerek dolandıran çete, Bursa polisinin yaptığı operasyon ile çökertildi. Çete üyesi 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 83 yaşındaki H.T.Ö.'yü, arayıp kendisini ‘Başkomiser Volkan' olarak tanıtan çete, yaşlı adamı kimlik bilgilerini ele geçirdi. Bilgileri alan çete üyeleri, yaşlı adama ‘Adın ve paraların FETÖ terör örgütüne karışmış olabilir. Para ve altınlarını alacağız, temizleyip sana geri vereceğiz' diye kandırdı. Durum üzerine korkudan kendisini ‘Başkomiser Volkan' olarak tanıtan dolandırıcıya güvenen yaşlı adam, evine gelen D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'e 35 bin doları ile 15 tam altınını verdi. Dolandırıcılardan geri dönüş alamayan yaşlı adama durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özel ekip kuruldu, şüpheliler yakalandı

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüpheli D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21)'nin olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheliler ile birlikte 4 telefon, 3 bin 400 dolar, 2 bin Euro ve 12 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak Bursa'ya getirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece D.C. (20), K.Ö. (20), Y.Ç. (23) tutuklanırken İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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