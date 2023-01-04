Baskın yapılan villada büyük şerefsizlik! İdam edin bunları

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Ayvalık Küçükköy Mahallesi'nde villa içerisinde özel düzenek (iklimlendirme ve sera sistemi) kurarak kenevir bitkisi yetiştiren ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, saksılar içerisinde 30 kök kenevir bitkisi, 2 adet vantilatör, 10 adet seyyar led aydınlatma, 3 adet havalandırma cihazı, 2 adet güç kaynağı, 1 adet elektrik panosu, 1 adet tabanca, 9 adet fişek ile suçtan elde edilen bin 475 Euro ve bin 550 TL ele geçirildi.

Olaya ilgili 3 şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Vatandaşlar idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.