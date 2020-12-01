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Dünya Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:11:00 -
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Arjantin basını, Arjantin hava kuvvetlerinin envanterine katmak için hükümetin çok sayıda Rus savaş uçağı satın alma niyetinde olduğunu, olası anlaşmanın ise bir milyar ABD dolar tutarında olduğunu yazmıştı.

Star'ın haberine göre, ülkede yaşanan eleştiriler sonrası Arjantinli yetkililerin Rus savaş uçaklarından vazgeçtiği daha ucuz olması nedeniyle JF-17 konusunda Çin'le anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

2017 yılında JF-17 savaş uçağının üretildiği Pakistan'a Arjantin temsilcilerinin resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğinden bahseden ülke basını, Rus savaş uçaklarından vazgeçilmesi olarak Arjantin hükümetinin dış kaynaklı baskı görmüş olabileceğini ileri sürdü.

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