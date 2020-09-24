Basketbolun kalbi Tivibu'da atmaya devam edecek

İSTANBUL (AA) - Yeni sezonda da hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu'dan yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Telekom'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, iş birliğine devam ediyor.

2018-2019 sezonunda ev sahipliği yapmaya başladığı basketbol liglerinin yayıncılığına, 2020-2021'de de devam edecek olan Tivibu, birbirinden heyecanlı karşılaşmaları basketbolseverlerle buluşturacak.

Tivibu yeni sezonda, 26 Eylül'de başlayacak ING Basketbol Süper Ligi ve 3 Ekim'de başlayacak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarını son iki sezonda olduğu gibi yine ekrana taşıyacak. Ayrıca sporseverler, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası maçlarını ve her iki ligin play-off yayınlarını da Tivibu ekranlarından takip edebilecek.





- Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup heyecanı da Tivibu'da





Tivibu, spor içeriğini güçlendirmeye de devam ederek Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroCup'ı da spor içeriğine ekledi. Söz konusu iki organizasyonun Türkiye yayın haklarını alan Tivibu, sezon boyunca basketbolseverlere bu heyecanı da yaşatacak.

Bu sezon Türk Telekom, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş'ın katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu, başlangıç tarihi 13 Ekim'den itibaren; Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor'un katılacağı EuroCup 2020-21 sezonu 29 Eylül'den itibaren Tivibu'da yayınlanacak.





- "Basketbol tutkusu yeniden Tivibu ile seyircisine kavuşacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Telekom ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tivibu, ülkemizde basketbolun gelişimi için birlikte çalıştığımız en değerli paydaşlarımızdan. Geçmişte maçlarımızın sadece bir kısmı televizyonlarda yer bulurken, Tivibu ile erkeklerde ve kadınlarda basketbol heyecanı artık daha fazla maçla basketbolseverlere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle hepimiz basketbola hasret kalmıştık. Basketbol tutkusu yeniden Tivibu ile seyircisine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da "Televizyon yayıncılık anlayışını değiştiren Tivibu, yeni sezonda da basketbolun kalbinin attığı platform olacak. Erkeklerde ve kadınlarda basketbolun merkezi yine Tivibu olacak. Teknolojinin son olanaklarıyla kendini sürekli güncelleyen Tivibu, keyifli zamanların adresi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Tivibu'nun sunacağı maçları spikerler Müjdat Mustafa Muratoğlu, Erkut Öztürk, Emre Gürkaynak, Kerem Gürel, Ali Yönetci, Güney Mergen, Gökhan Çetinbaş, ve Arda Okvay aktaracak. Tivibu yorumcuları Tufan Ersöz ve Ümit Avcı da yorumlarıyla birbirinden heyecanlı maçlara destek verecek.



