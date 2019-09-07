Basketbolun efsaneleri sahada kadına şiddeti protesto etti

Kocaeli’de 9 yabancı ülkenin katılımı ile düzenlenen Uluslararası FIMBA Maxibasketball Turnuvası’nda kadına şiddeti protesto etmek amacı ile sahaya “Kadına şiddete hayır” yazılı pankartlarla çıktı. Daha sonra kadın ve erkek sporculardan oluşan karma takımlar, beraber basketbol oynadı.

Kocaeli’de kadına şiddeti protesto etmek amacı ile anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Uluslararası FIMBA Maxibasketball Turnuvası’nda basketboluna efsaneleri kadına şiddete dikkat çekmek amacı ile pankart açıp, kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlarla maç yaptı. Bir otelde düzenlenen turnuvaya Macaristan, İrlanda, Rusya başta olmak üzere 9 yabancı takım katıldı. Turnuvada Türkiye’yi temsilen Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Basketbol Takımı katıldı.Eşleşmelerde Ukrayna, Slovenya ve İrlanda ile mücadele eden Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Basketbol Takımı, Türkiye’de son günlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına dikkat çekmek amacı ile turnuvaya katılan tüm basketbol efsaneleri ile birlikte bir etkinliğe imza attı.

Sporun efsaneleri kadına şiddeti protesto için sahaya çıktı

Sporcular ellerindeki “Kadına şiddete hayır” yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Yaşanan kadın şiddeti olaylarını alkışlayarak protesto eden sporcular, daha sonra kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlarla sahaya çıktı. Kadın ve erkeklerin eşitliğine dikkat çekmek amacı ile oynanan maçın hava atışını Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, yaptı. Kadın ve erkeklerden oluşan takımların oynadığı farkındalık maç, izleyenlerden alkış aldı.

“Kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız bizim en kutsalımız”

Katılmaktan onur duydukları turnuvayı, kadına şiddete farkındalık oluşturmak amacı ile bir araç olarak kullandıklarını ifade eden Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç,“Böyle bir turnuvaya misafir olduğumuz için gururluyuz. Böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sporcularımıza, katılımcılarımıza saygılarımı sunarım. Üniversitemizin basketbol takımının böyle bir turnuvada olması bir gurur. İnşallah biz de gelecekte üniversitemizi spor alanında yükseğetaşımayı düşünüyoruz. Kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız bizim en kutsalımız. Böyle bir turnuva nedeni ile kadına şiddeti protesto etmenin çok iyi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonu yapanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

"Kadına şiddet olaylarının engellenmesini istiyoruz"

Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Basketbol Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini yürüten Tofaş Basketbol Takımı efsanevi oyuncularından Ertuğrul Güler, düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Hep beraber kadına şiddete hayır diyoruz. Turnuvada yabancı ülkelerden gelen takımlar var. Biz de Türk basketbolunu temsil etmek amacı ile buradayız. Rektörümüz de burada. Çok amaçlı bir organizasyona girmeyi hedefliyoruz. Antrenör olarak ben de burada bulunmaya çalışıyorum. Üniversiteler arası ligler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için bir projemiz var. Üniversitemizin de bize desteği ile bu basketbol dalını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin birçok bölgesindeki organizasyona katılarak basketbolu desteklemeye çalışıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi kadınların basketbola ne kadar destek verdiğini görüyoruz. Burada çok güzel organizasyonlar oluyor.Dünyanın her yerinde kadına şiddet ve cinayet olaylarını görüyoruz. Medya ve sosyal medya aracılığı ile bunları duyurmaya çalışıyoruz. Biz bunun azalmasını, engellenmesini istiyoruz.Bunun için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.