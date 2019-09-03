0553 313 94 23

Basketbolda sezon bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu açılış ve bilgilendirme toplantısı Kadir Has Stadı Ferdi Sporlar Merkezi’ndeyapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 11:27
Basketbolda sezon bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu açılış ve bilgilendirme toplantısı Kadir Has Stadı Ferdi Sporlar Merkezi’ndeyapıldı.


Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Tertip komitesi ve İl Kurulu’ndan Esat Güneri, Kürşat Uzandaç ve Üzeyir Tecilli katılırken kulüp temsilcileri de toplantıda yer aldı. Kulüpler adına toplantıya Hasketbol Gençlikspor’dan Hasan Aksoyak ile Hasan Can Sönmez, Melikgazi Belediyespor’dan Nihat Kahraman, VASK’ten Volkan Aksoy, İstem Koleji’nden Mehmet Hızarcıgil, Kayseri TBA’dan Tevfik Hakan Mutlu, Kayseri Spor A.Ş.’den Murat Apaydın ve Gençlikspor’dan Mehmet Avcı katıldı.


Yapılan açılış konuşmaları ve bilgilendirmelerin ardından alınan kararla Kayseri’de basketbol liglerinin 23 Eylül’de U-18 ve U-14 maçları ile başlamasına karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASP spor kulübü iddialı çalışmalarıyla göz dolduruyor
    1. ASP spor kulübü iddialı çalışmalarıyla..
    2. Cezaevi firarisi yangın çıkardığı..
    3. Denizlerimizden tezgâhlara bereket yağdı
    4. Sterlin dolar karşısında düştü
    5. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    6. TARİŞ açıkladı, en düşük üzüm 10 lira
    7. Kuru üzüm fiyatına müdahale, üreticiyi..
    8. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    9. Akhisar’da Gördesliler’den renkli bir..
    10. Sıvı Boron da rafa çıkıyor
    11. AK Parti’nin eski milletvekili Ayhan..
    12. İhraç kararı sonrası Mehmet Ali..
    13. Coşkunöz Savunma ve Havacılık yüzde 50..
    14. TRT World Forum'da bu yıl..
    15. Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500..
    16. Gürcistan'da yeni başbakan adayı..
    17. Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
    18. 180 Bin Kütahyalı yurt dışında
    19. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    20. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız