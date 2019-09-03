Basketbolda sezon bilgilendirme toplantısı yapıldı Kayseri Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu açılış ve bilgilendirme toplantısı Kadir Has Stadı Ferdi Sporlar Merkezi’ndeyapıldı.

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu açılış ve bilgilendirme toplantısı Kadir Has Stadı Ferdi Sporlar Merkezi’ndeyapıldı.

Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Tertip komitesi ve İl Kurulu’ndan Esat Güneri, Kürşat Uzandaç ve Üzeyir Tecilli katılırken kulüp temsilcileri de toplantıda yer aldı. Kulüpler adına toplantıya Hasketbol Gençlikspor’dan Hasan Aksoyak ile Hasan Can Sönmez, Melikgazi Belediyespor’dan Nihat Kahraman, VASK’ten Volkan Aksoy, İstem Koleji’nden Mehmet Hızarcıgil, Kayseri TBA’dan Tevfik Hakan Mutlu, Kayseri Spor A.Ş.’den Murat Apaydın ve Gençlikspor’dan Mehmet Avcı katıldı.

Yapılan açılış konuşmaları ve bilgilendirmelerin ardından alınan kararla Kayseri’de basketbol liglerinin 23 Eylül’de U-18 ve U-14 maçları ile başlamasına karar verildi.

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