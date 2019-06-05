Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes'e 78-72 yenildikleri ve seride 3-0 geriye düşerek elendikleri üçüncü maçın son bölümüne kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, Anadolu Efes'in yarı final serisinin favorisi olduğunu hatırlatarak, "Ancak biz ilk ve üçüncü maçta kazanmaya çok yakındık ancak tecrübe farkı maç sonunda ortaya çıkıyor. Maç sonunu oynayabilmek... Genç takımız, sezon boyunca oyuncularımın göstermiş olduğu gelişimden memnunum. Bence önemli bir gelişim gösterdiler. Çok iyi niyetle, ciddi bir karakter koyarak sezonun sonunu getirdiler. Birçok sıkıntının olduğu bir sezonda böylesi bir mücadeleyi ortaya koyabilmek, ciddi karakter gerektirir. Maçın içinde birçok kırıcı an yaşadık ama maçın sonuna kadar mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Takımın iskeletini korumaları gerektiğini aktaran Erdoğan, "Her sene yeni kadro kurmak kolay değil. Birkaç doğru dokunuşla bu süreci daha iyiye taşımamız lazım. Önümüzdeki sene daha iddialı ve güçlü bir takım haline geliriz. Bu kadar kısa sürede bir araya gelen oyuncularımın sanki birkaç yıldır birlikte oynamış gibi mücadele etmesi benim için çok önemli. Tüm teknik ekip çok çalıştık." şeklinde görüş belirtti.

Kulüpte mali bir sorunun olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene de devam edecek gibi duruyor. Sene boyunca transfer yasağı olan bir sezon geçirdik. Hiç yabancı oyuncu değiştirmeden mücadele ettik. 2 milyon 100 bin dolara kadro kurduk. Bizim hedef büyütmemiz gerekiyor. Galatasaray Kulübünde şampiyon olamazsanız kimseyi mutlu edemezsiniz. Hedef büyütürken bir planınız olmalı. Hele Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in böyle büyük yatırım yaptığı ligde kolay değil. Bu kadroyu koruyup geliştirmek... Tabii bunu yaparken yönetimin bize sunduğu bütçe önemli olacak."

Yabancı oyuncularına teklifler geldiğini aktaran Erdoğan, "Biz bu oyuncuları tutmak istiyoruz ama kendi şartlarımız doğrultusunda tutmak istiyoruz. Oyuncularımıza gelen teklifler çok yüksek. Biz bütün planlarımızı yaptık. Bu çalıştığımız kadroyu korumanın kolay olmayacağı ortada. Kolay bir süreç değil." yorumunda bulundu.





- Ataman: "Son çeyrekte anlamsız top kayıpları ve hatalar yaptık"





Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ataman "Bu akşam oynadığımız basketboldan memnun değilim. Galatasaray, yarı final serisinde kendi sahasında iyi geçirdiği bir sezonun son maçında iyi direndi. Özellik son çeyrekte anlamsız top kayıpları ve hatalar yaptık. Bazı çok oynayan oyuncularımızı dinlendirdik. Moerman ve Simon'u kadroya almadık. Yerlerine oynayan oyuncularımız da final serisi için hazır olduklarını gösterdiler. Sonuçta maç kaybetmeden finale yükseldik. Finalde rakibimizi bekliyoruz ona göre hazırlıklarımıza başlayacağız." şeklinde konuştu.











