Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçip yarı finale yükseldikleri üçüncü maçta, savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, maça güzel başladıklarını aktararak, "Savunma açısında agresiftik ve hücumda iyi oynadık. 40 dakika boyunca maçı domine ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftara verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk Telekom'u gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Bütün sezon çok iyi basketbol oynadılar. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdiler. Bu kadar sakatlık varken, tam takım halinde antrenman da yapamıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.





- Gören: "Bugün enerjik oynayamadık"





Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Beko'nun net bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Gören, "Bugün enerjik oynayamadık. Geçen hafta bu sahada çok fazla eforla oynadık. Kazanma noktasına gelip, kazanamamıştık. Ankara'da kaliteli bir maç oynadık ve kazandık. Ancak buraya enerji ve fizik olarak gelemedik. Fenerbahçe Beko'yu yenmek için enerjik, tempolu ve savunma direnciniz yüksek oynamanız gerekiyor. Fenerbahçe Beko ikinci çeyreğin ortasından itibaren istediği basketbolu oynadı ve net bir galibiyet aldı." şeklinde görüş belirtti.

Son çeyrekte oyuncular arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Gören, "Gergin bir seri oldu. İlk iki maç daha gergin bir atmosferde oynanmıştı. Oyuncular arasında böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe kendi seyircisiyle bütünleşti ve net bir galibiyet aldı. Bu sezon üç kulvarda oynadık. Kulübüm adına güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



