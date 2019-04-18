Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris'e 82-80 yenildikleri ve seride durumun 1-1'e geldiği ikinci maçta, Litvanya ekibinin kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Zalgiris'i galibiyet için tebrik ederek, "Çok iyi basketbol oynadılar. İlk maçtan sonra reaksiyon göstermeleri normaldi. Maçı kazanacak noktaya getirsek de Zalgiris kazanmayı hak etti. Play-off seviyesinde oynamadık. Savunmamız iki gün öncesine göre çok farklıydı. Böyle olduğunda da her zaman antrenör sorumludur. Orada daha iyi oynamak için ne yapmamız gerektiğini iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savunmalarının yeterli sertliği göstermediğini kaydeden Sırp antrenör, "Hücum açısından da çok kötüydük. Eğer rakibinize yüksek yüzdeyle oynama şansı verirseniz, böyle olur. Hücumda iyi oynadığımız anlarda da savunma açısından kötü kararlar verdik. Kendimizi hazırlayıp, daha akıllı oynamak için çalışacağız. Zalgiris çok iyi bir takım ve Kaunas'ta da iyi mücadele edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Vesely'nin iki maçta da faul problemi yaşadığının hatırlatılması üzerine, Obradovic, şunları aktardı:

"Oynama isteği yüksek. Sakatlık problemi yaşadı. Üç haftadır oynamıyordu. Her şey çok büyük istekle oynamasından oluyor. Takım için çok önemli bir oyuncu. Mutlaka geri dönecektir. Önümüzdeki maçlarda kalitesini gösterecektir."





- Jasikevicius: "İki gün öncesine göre daha iyi oynadık"





Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko karşısında kazandıkları ve seride durumu 1-1'e getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Seride durumu eşitlediklerini hatırlatan Jasikevicius, "Takımıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Seride durumu 1-1'e getirdiğimiz için çok mutluyuz. İki gün öncesine göre daha iyi oynadık. Sahaya enerji koyduk." diye konuştu.



