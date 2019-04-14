Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendikleri maçta, şanslarının yanlarında olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, müsabakayı değerlendirerek, "İki takım içinde çok önemli bir maçtı. Çabuk hücumlarla sayılar bulmaya çalıştık ancak maçın çoğu bölümünde durağan oynadık. Oyun şansı yanımızdaydı. Bazen son topta kazanır bazen de son topta kaybedersiniz. Böyle bir maçı kazanmamız için sert savunma yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.





- Dedas: "(Hakemler için) Sahada olanları herkes gördü"





Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasında görev alan hakem üçlüsünü eleştirdi.

Hakemleri eleştiren Dedas, şöyle konuştu:

"(Hakemler için)Sahada olanları herkes gördü. Saygısızca davranışla karşılaştık. Bize ve öğrencilerimize saygı göstermediler. Öğrencilerimiz basketbolu sevsinler diye maçlara getiriyoruz. Gerçekten hayal kırıklığına uğradık."