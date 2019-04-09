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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Sonuca baktığınız zaman maçın kolay geçtiği düşünülebilir ancak kolay bir maç olmadı"- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"İlk 30 dakikada oynadığımız basketboldan mutluyum"

09 Nisan 2019 Salı 21:49
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol ile yaptıkları ve 84-67 kazandıkları 19. hafta erteleme maçının son 5 dakikasında sonuca gittiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, iki günde bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Rotasyon yapmaya çalışıyoruz. Hangi oyuncumuz daha hazırsa o oynuyor. Bugün zor bir maç oldu. Gaziantep Basketbol agresif savunma yapıp, hücumda topu iyi kullanmayı biliyor. İlk yarıda onların istediği tempoda oynadık. Maç hep başa baştı. Son 5 dakikada farkı açtık. Sonuca baktığınız zaman maçın kolay geçtiği düşünülebilir ancak kolay bir maç olmadı. Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sosyal medyada "Fener Ol" kampanyasına yüklü miktarda bağış yaptığı iddiasının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör, "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Yayınladıkları çoğu şey doğru değil. Bu konuyla ilgili o yüzden yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.


- Markovic: "İlk 30 dakikada oynadığımız basketboldan mutluyum"


Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Fenerbahçe Beko'ya karşı ilk 30 dakika iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu aktaran Markovic, "Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birine karşı oynadık. İlk 30 dakikada oynadığımız basketboldan mutluyum. Maçın son 5 dakikasına 64-63 geride girdik. Sonra düşüşe geçtik. Top kayıpları yaptık. Farkın son 5 dakikada nasıl bu kadar açıldığını anlamadım. Özellikle oyun kurucuları çok fazla hücum ribaundu aldı. Kazanmak istiyorsanız bu tarz hatalar yapmamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 21:49
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Nenad Markovic
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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