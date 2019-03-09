Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-74 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın büyük bölümünde iyi oynayarak galip geldiklerini ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Erdoğan, hızlı hücumlardan buldukları sayıların çok değerli olduğunu söyledi.

Ertuğrul Erdoğan, yüksek enerjili bir maç geride bıraktıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık sahayı istediğimiz gibi kullandık. Hızlı hücumlardan 30 sayı bulduk. Bu, sıra dışı ve çok önemli. Rakibimizin bu tarafının zayıf olduğunu hafta boyunca konuştuk ve vurguladık. Doğru ataklar yaptık. Kime ne zaman yükleneceğiz bunu iyi seçtik. Maçın içinde inişler çıkışlar oldu. Üçüncü periyodun birkaç dakikasını saymazsak iyi oynadık. Kolay maç olmadı."

Rakiplerinin son haftalarda formda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Onların maçı sonuna kadar getirip kaybettiği karşılaşmalar vardı. Bizi yakaladıklarında tekrar toparlanıp sıçrama yapmamız önemliydi. Biz mücadele gücünden, birlikteliğinden sene başından beri bir şey kaybetmeyen bir takımız. Önümüzdeki hafta Afyon Belediyespor ile deplasmanda oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Hakan Yavuz: "Hatalarımızı değerlendireceğiz"





İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, karşılaşmanın başında aleyhlerine verilen kararların takım düzenlerini bozduğunu belirtti.

Karşılaşmada takımının da büyük hatalar yaptığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın Pınar Karşıyaka maçından sonra neden "Konuşmak istemiyorum, konuşursam ceza alırım." dediğini çok net anlamış oldum. Maçın başında bize çalınan düdükler tamamen takım düzenimizi bozdu. Hakemlere olan itirazlarımız haklı ya da haksız olsun sonrasında kararların daha da kötüye gitmesi beni en çok üzen konu."

Hakan Yavuz, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bizler nasıl kendimize hakim oluyorsak hakem arkadaşlar da daha net, görerek, bilerek kararlar vermeli. Hatalarımızı değerlendireceğiz. Bir ivme yakalamıştık. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Maçın içindeki gelişen olaylar çalışmalarımızla örtüşmüyor. Ertuğrul Erdoğan başarılı, kendini kanıtlamış bir antrenör. Onların galibiyetini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.