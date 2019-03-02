Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-83 yenen Bahçeşehir Koleji'nde yardımcı antrenör Erhan Ernak, maçın içindeki inişlere çıkışlara rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Ernak, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un son haftalar iyi oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz, ligdeki konumunu iyi duruma getirmek için son haftalarda çok iyi mücadele ediyor. Biz de oyun kurucumuzun milli takım mesaisinde bulunması, hafta içindeki bazı sakatlıklar ve lige verilen uzun ara maçın içinde inişlere çıkışlara neden oldu. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Rakibimize de kalan maçlarında başarılar diliyorum."





- Ozan Bulkaz: "Kolay sayılar yedik"





Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, yaptıkları basit hatalarla maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulkaz, her maçtan galibiyet almak adına oyuncularıyla iyi çalıştığına değinerek, "Kolay sayılar yedik. Basit hataları çıkarırsak hücumda ve savunmada her periyotta Bahçeşehir Koleji karşısında üstün oynadık. Yenildiğimiz için üzgünüz. Oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

