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Basketbolda maçın ardından

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz:"Hücumda iyi bir oyun sergiledik"- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Oyuncularımı iyi basketbol için tebrik ediyorum"

09 Aralık 2018 Pazar 22:41
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 103-86 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, hücumda iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Hücumda iyi bir oyun sergiledik. Güzel bir maç oldu. Rotasyonu geniş olan bir takıma karşı iyi oynadık. THY Avrupa Ligi'nde 75 sayı yeme ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe'ye 86 sayı attık. Bundan sonra bütün maçları böyle oynamamız gerekiyor." diye konuştu.


- Obradovic: "Rakibin kolay sayı yapmasına izin verdik"


Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını iyi basketbol için tebrik etti.

Sözlerine kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek başlayan Obradovic, "Bu akşam maça iyi başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana rotasyon yapma şansı sağladılar. Zor bir fikstürümüz var ve daha çok oyuncunun katkı vermesi gerekiyor. Hücumda herkes skor yapma peşindeydi ama rakibin de kolay sayı yapmasına izin verdik. Oyuncularımı iyi basketbol için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ligde ve Avrupa'da lider olmasına rağmen futbol takımın Akhisarspor'a yenilerek küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Obradovic, "Şu anda çok zor bir durumdalar. Bizim onlara destek olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Hayatta her zaman böyle durumlar olabiliyor." yanıtını verdi.



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:41
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  2. Fenerbahçe
  3. Hakan Yavuz
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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