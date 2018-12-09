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Basketbolda maçın ardından

- Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim:"Son toplarda kaybedilen iki maçın ardından, net bir galibiyet almamız önemliydi"- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz:"Üçüncü periyodun bir bölümünde farkı 4 sayıya kadar indirdik ama basit hatalar ve yorgunluk, maça tutunmamızı engelledi"

09 Aralık 2018 Pazar 21:46
Basketbolda maçın ardından


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 91-70 yenen Afyon Belediyespor'da başantrenör Can Sevim, net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Can Sevim, çok yakın farklarla kaybedilen son iki müsabakanın verdiği gerginlikle karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Maça tam saha baskıyla başladıklarını vurgulayan Sevim, şunları kaydetti:

"Oyuncularım bugün sahada, ne dediysek tam olarak ortaya koydu. Maçı kazanmamızı sağladılar. Son toplarda kaybedilen iki maçın ardından, net bir galibiyet almamız önemliydi. Bundan sonra üstüne koyarak, galibiyetler alarak, ilk yarıda nerede olduğumuza bakacağız. Bulunduğumuz yere göre hedeflerimizi yükseltmeyi düşünüyorum. Maçı, tam saha baskının neticesinde aldığımıza inanıyorum. Maçın hakimiyetini kaybetmedik. Sonuç olarak da net bir galibiyet geldi."


- Bulkaz: "Hatalarımızı görüp, üzerinden geçeceğiz"

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, bu maçtaki hatalarından ders çıkaracaklarını dile getirdi.

Afyon Belediyespor'un, eksiklerinden kaynaklanan zaafları üzerine geleceğini ve baskılı oynayacağını bildiklerini vurgulayan Bulkaz, "Üçüncü periyodun bir bölümünde farkı 4 sayıya kadar indirdik ama basit hatalar ve yorgunluk, maça tutunmamızı engelledi. İnşallah gelecek haftaki maça bir uzun oyuncu takviyesi ile çıkacağız. Galatasaray maçına daha iyi hazırlanacağız. Hatalarımızı görüp, üzerinden geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:46
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol
  2. Afyon Belediyespor
  3. Afyonkarahisar
  4. Basketbol
  5. Maçın ardından
  6. Tahincioğlu Baskebol Süper Ligi

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