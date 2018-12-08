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Basketbolda maçın ardından

- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene:"Son periyotta gösterdiğimiz enerjiyi daha erken gösterebilseydik maçı da daha erken koparabilirdik"- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Başantrenörü Serhat Şehit:"Yabancı oyuncular iyiydi ama yerli oyunculardan katkı alamadık. Asıl sorun da buydu"

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:29
Basketbolda maçın ardından


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 97-83 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, son periyottaki iyi oyunla maçı kazandıklarını söyledi.

Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi ve tehlikeli bir takım olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

Ene, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz hem milli takıma oyuncu veriyoruz hem Avrupa maçları oynuyoruz. Bu da oyuncularımızın yorulmasına sebep oluyor. Rakip tam tersine daha dinlenerek bu maça geldi. Hayat bizim için kolay değil. Bu gerçekle yaşıyoruz. Maçları bir noktaya getirip koparamamamızın sebebi de bu. Büyükçekmece'yi tebrik ediyorum. Onlar ligin ilk maçlarında iyi bir çıkış yakalamıştı. Son periyotta gösterdiğimiz enerjiyi daha erken gösterebilseydik maçı da daha erken koparabilirdik. Türkiye ligindeki neredeyse tüm maçlarda bu aslında böyle oluyor. Kendinizden daha alt sıralardaki takımlarla oynarken elinize geçen kırılma anlarındaki fırsatları iyi oynarsanız maçı koparıp alıyorsunuz. "


- Şehit: "Yerli oyuncular katkı sağlayamadı"


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Başantrenörü Serhat Şehit, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Maça istekli başlamalarına rağmen sık sık geriye düştüklerini vurgulayan Şehit, "İki kere 10 sayı üstüne çıkan farkı eritsek de geri gelmeyi başaramadık. Uzun süredir mağlubiyetler alıyorduk, bu maçta tersine çevirmeye çalıştık ama olmadı. TOFAŞ iyi bir oyun sergiledi. Onların bir Avrupa maçı var ve bu maçta başarılar dilerim. Yabancı oyuncular iyiydi ama yerli oyunculardan katkı alamadık. Asıl sorun da buydu." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:29
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece
  2. Bursa
  3. Maçın ardından
  4. TOFAŞ

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