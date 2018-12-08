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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"İkinci periyot dışında maçı domine ettik"- Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen:"Galatasaray, basit hatalarımızı cezalandırdı"

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Banvit'i 86-76 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ikinci periyot dışında rakibe üstünlük kurduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sezona iyi başladıklarını ancak arka arkaya maçlar kaybettiklerini belirterek, "Bu takım kaybettiğinde bile mücadele etti. Oyuncularımı bu karşılaşma için kutluyorum. İkinci periyot dışında maçı domine ettik. Burada her oyuncunun, sürenin kıymetini bilerek oynaması lazım." ifadelerini kullandı.

Banvit Kulübünü altyapıya verdikleri destek için kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Banvit kadar altyapısından çıkardığı oyunculara ve antrenörlere şans veren başka bir kulüp yoktur. Bu nedenle onları tebrik ediyorum. Bizim ülkemizde sonuç bazlı yaşanıyor. Kazanınca iyi takım, iyi antrenör oluyorsunuz. Banvit iyi işler yapıyor ve ileride daha iyi noktaya gelecektir."


- Gürgen: "Galatasaray, basit hatalarımızı cezalandırdı"


Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, Galatasaray karşısında basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Kazanmak için çok istekli oynadıklarını aktaran Gürgen, "Üçüncü periyodun başından itibaren savunma direncimizi kaybettik. Galatasaray, basit hatalarımızı cezalandırdı. O bölümde Galatasaray bir ivme kazandı ve ikinci yarıda maçı ellinde tuttu. Oyuncularımın isteğinden memnunum" diye konuştu.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:57
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  4. Ertuğrul Erdoğan
  5. Galatasaray
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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