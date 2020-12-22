  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Larkin oyuna girdikten sonra özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte mükemmel basketbol oynadık" - "Larkin'in bu maçtaki performansını tüm spor kamuoyu bekliyordu. Çok ciddi bir katkı verdi" - Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Üçüncü çeyrekte kontrolü tamamen kaybettik"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:43:55 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın ikinci ve üçüncü çeyreğinde çok iyi oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, mücadeleye iyi başlayamadıklarını belirterek, "Hücumda çok atış kaçırdık. Larkin oyuna girdikten sonra özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte mükemmel basketbol oynadık. Bu maçta 19 asist yaptık. Son çeyrekte ise yorulduk. Sıralamamız nedeniyle biraz strese girdik, basit hatalar yaptık. Ancak son 2-3 dakikada kontrolü geri sağladık. Son 2 yıldır oynadığımız basketbolu bugün sahaya yansıttık ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, kaydettiği 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili, "Larkin'in bu maçtaki performansı, tüm spor kamuoyunun beklediği bir performanstı. Bunu en çok biz bekliyorduk. Çok ciddi bir katkı verdi. Takımın yıldız oyuncusu. Yıldız oyuncular takımlarını sürüklüyor. Larkin'in sezon başında ciddi sıkıntıları vardı. Çok çalışıyordu. Bu maç moral olarak da onun için önemli. Larkin, 2018-2019'da da kötü başladığı sezonda bir Barcelona maçında çok iyi oynayarak bizi Dörtlü Final'e taşımıştı. Ümit ediyorum ki bu geri dönüş olur. Bu performansını devam ettirir." diye konuştu.

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise karşılaşmanın 3. çeyreğinde kontrolü tamamen kaybettiklerini aktardı.

Anadolu Efes'i elde ettiği galibiyetten dolayı kutlayan Jasikevicius, "Bu maçta bizden daha iyi oynadılar. Üçüncü çeyrekte kontrolü tamamen kaybettik. Birbirimize yardım edemedik. Yedi günde 4 maç oynadık. Üzerimizde biraz yorgunluk belirtisi de vardı. Daha sonra kontrolü sağlamaya çalıştık ancak geri dönmek gerçekten zordu. Bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den Türkiye kararı
Ekonomi

BAE'den Türkiye kararı

BAE, Türkiye'ye yönelik bir süredir askıya aldığı uçuşları Ocak 2021 itibariyle tekrar başlatma kararı aldı.
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 202..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay