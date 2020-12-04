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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: - "Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:19:44 -
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi TDS Baskonia'a 77-59 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında çok kötü performans sergilediklerini söyledi.

Ataman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Baskonia'nın iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık." dedi.

Takımının geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Ataman, "Bu takım Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu sezon son 5 maçı da kazanmıştık. Kimse makine değil, kabul ediyorum. İlk yarıda Baskonia'ya hücum ribaundu izni verdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız hazır değildi, bunu antrenmanda da gördük. Bu performansın sonunda da maçı bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

TDS Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakipleri karşısında çok iyi savunma yaptıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.


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