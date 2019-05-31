Basketbolda kadın milliler İspanya'ya gitti - 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya, Letonya ve Macaristan'ın yer alacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel turnuvaya katılmak için İspanya'ya gitti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milliler, İspanya'nın Burgos kentindeki özel turnuvada mücadele edecek. Turnuvada milli takımın yanı sıra ev sahibi İspanya, Macaristan ve Letonya yer alacak. A Milli Basketbol Takımı, turnuvanın ardından 3 Haziran Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

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