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Basketbolda derbi heyecanı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek

25 Ocak 2019 Cuma 10:57
Basketbolda derbi heyecanı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.

İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:57
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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