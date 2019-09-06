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Basketbolda 992. milli sınav

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki Karadağ maçıyla tarihindeki 992. karşılaşmasına çıkacak- Türkiye, 83 yıllık tarihinde yaptığı 991 karşılaşmanın 509'unu kazandı, 481 maçtan mağlup ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı- Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada oynadığı 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı- Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde resmi maçlarda 11 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu

06 Eylül 2019 Cuma 09:10
Basketbolda 992. milli sınav


ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın klasman mücadelesine başlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 992. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 991 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.


- Ufuk Sarıca ile 22. resmi maç


A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 21 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı üç maçın sadece birini kazanabilirken, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.


- Dünya Kupası'nda 36. maçına çıkacak


Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 37. karşılaşmasında Karadağ karşısına çıkacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Bu arada Türkiye, Karadağ ile resmi karşılaşmalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:10
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Karadağ
  4. türkiye

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