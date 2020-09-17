Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası başladı
Ankara takımlarının katıldığı turnuvanın ilk gününde BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni, Nesibe Aydın ise OGM Ormanspor'u yendi
ANKARA (AA) - Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası'nın ilk gününde BOTAŞ ve Nesibe Aydın rakiplerini mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Ankara ekipleri BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katıldığı turnuva başladı.
Turnuvaya ev sahipliği yapan BOTAŞ, DSİ Spor Salonu'ndaki ilk karşılaşmada Çankaya Üniversitesi'ni 79-53 yendi. Günün ikinci maçında ise Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 70-66 mağlup etti.
17. BOTAŞ Kupası'nda yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak. Organizasyon 20 Eylül Pazar günü yapılacak Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla sona erecek.