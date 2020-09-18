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Spor Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası
Spor

Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası

Ankara takımlarının katıldığı turnuvanın ikinci gününde OGM Ormanspor BOTAŞ'ı, Nesibe Aydın ise Çankaya Üniversitesi'ni yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:56:00 -
Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası

ANKARA (AA) - Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası'nın ikinci gününde OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın rakiplerini mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Ankara ekipleri BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katıldığı turnuva devam ediyor.

OGM Ormanspor, DSİ Spor Salonu'ndaki ilk karşılaşmada BOTAŞ'ı 72-71 yendi. Günün ikinci maçında ise Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 77-54 mağlup etti.

17. BOTAŞ Kupası 20 Eylül Pazar günü yapılacak Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla sona erecek.

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