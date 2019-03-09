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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta üçer maçla devam etti

09 Mart 2019 Cumartesi 20:21
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi üçer maçla devam etti.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 79-82

Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-74

Banvit-TOFAŞ: 90-89


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum: 78-46

Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 71-58

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77-79

İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor: 137-86


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Karesispor: 97-99

Petkimspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 85-82

Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 70-75


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


İstanbulgücü-Çankaya Üniversitesi: 51-73

Akdeniz Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 98-69

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 63-70

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:21
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. toplu sonuç
  5. Türkiye Basketbol 1. Ligi
  6. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

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