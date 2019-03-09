Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta üçer maçla devam etti09 Mart 2019 Cumartesi 20:21
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi üçer maçla devam etti.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 79-82
Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-74
Banvit-TOFAŞ: 90-89
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum: 78-46
Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 71-58
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72
Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77-79
İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor: 137-86
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Karesispor: 97-99
Petkimspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 85-82
Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 70-75
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
İstanbulgücü-Çankaya Üniversitesi: 51-73
Akdeniz Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 98-69
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 63-70
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