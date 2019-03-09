Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta üçer maçla devam etti



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi üçer maçla devam etti. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 79-82 Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 93-74 Banvit-TOFAŞ: 90-89

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Galatasaray-Kırçiçeği Bodrum: 78-46 Gündoğdu Adana Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 71-58 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-72 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 77-79 İzmit Belediyespor-Canik Belediyespor: 137-86





- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Karesispor: 97-99 Petkimspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 85-82 Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 70-75

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü-Çankaya Üniversitesi: 51-73 Akdeniz Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 98-69 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 63-70

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