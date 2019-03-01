Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer maçla başlandı01 Mart 2019 Cuma 21:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor: 83-85
Bursaspor-Artvin Belediyespor: 95-71
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-A Koleji: 57-92
Çankaya Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi: 85-102
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