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Basketbol: Toplu sonuç

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer maçla başlandı

01 Mart 2019 Cuma 21:51
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor: 83-85

Bursaspor-Artvin Belediyespor: 95-71


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Mersin Üniversitesi-A Koleji: 57-92

Çankaya Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi: 85-102

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:51
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