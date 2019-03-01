Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer maçla başlandı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. haftaya ikişer karşılaşmayla başlandı. Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor: 83-85 Bursaspor-Artvin Belediyespor: 95-71

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Mersin Üniversitesi-A Koleji: 57-92 Çankaya Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi: 85-102

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