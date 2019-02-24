Basketbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı24 Şubat 2019 Pazar 19:09
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 75-69
BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 76-53
İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 68-73
Canik Belediyespor-Beşiktaş: 83-124
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58
YORUM YAZ