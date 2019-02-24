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Basketbol: Toplu sonuç

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı

24 Şubat 2019 Pazar 19:09
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 75-69

BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 76-53

İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 68-73

Canik Belediyespor-Beşiktaş: 83-124


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:09
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