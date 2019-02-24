Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 75-69 BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 76-53 İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 68-73 Canik Belediyespor-Beşiktaş: 83-124





- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58

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