Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi09 Aralık 2018 Pazar 22:46
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen: 81-72
Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 91-70
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 86-103
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 70-80
Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 58-70
BOTAŞ-Fenerbahçe: 46-62
İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol: 69-78
Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 73-70
Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol: 66-62
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