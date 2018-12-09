THY- Euroleague
0553 313 94 23

Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi

09 Aralık 2018 Pazar 22:46
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen: 81-72

Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 91-70

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 86-103


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 70-80

Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 58-70

BOTAŞ-Fenerbahçe: 46-62

İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol: 69-78

Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 73-70

Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol: 66-62

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:46
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. toplu sonuç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden fırtına uyarısı
    1. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    2. Fransa İçişleri Bakanı "Müslümanlar..
    3. Sudan'dan flaş Türkiye açıklaması!
    4. ABD'de Senatör Graham'den Kaşıkçı..
    5. Meteoroloji'den o iller için kritik..
    6. Mısır'da Afrika ülkelerinin..
    7. Bakan Soylu, Guterres ile görüştü
    8. Marmara ve Ege için sağanak uyarısı
    9. Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile..
    10. Bahreyn'de Şura Meclisi üyeleri tayin..
    11. Katar'dan flaş Katar açıklaması!..
    12. Erdoğan'dan kadın voleybolculara..
    13. Gözenekleri sıkılaştıran doğal losyon..
    14. En sağlıklı yağlar hangileri?
    15. Denizli'deki silahlı bıçaklı kavga
    16. Down sendromuna sahip hastaların..
    17. Çocuğunuzu enfeksiyondan nasıl..
    18. Bipolar bozuklukta erken teşhis önemli!
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. Süleyman Soylu devreye girdi!..
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe