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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında 1 maç yapıldı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu haftaya 4, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci haftaya ise tek karşılaşmayla devam edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 86-89

Galatasaray-Banvit: 86-76

TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 79-63

Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 76-71

Karesispor-Düzce Belediyespor: 100-77

Bursaspor-Edirnespor: 82-52


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
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  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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