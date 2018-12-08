Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında 1 maç yapıldı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu haftaya 4, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 11'inci haftaya ise tek karşılaşmayla devam edildi08 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 86-89
Galatasaray-Banvit: 86-76
TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 79-63
Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 76-71
Karesispor-Düzce Belediyespor: 100-77
Bursaspor-Edirnespor: 82-52
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54
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