Basketbol: Toplu sonuç





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:





- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi





Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 86-89

Galatasaray-Banvit: 86-76

TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83





- Kadınlar Basketbol Süper Ligi





Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 79-63

Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 76-71

Karesispor-Düzce Belediyespor: 100-77

Bursaspor-Edirnespor: 82-52





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54

