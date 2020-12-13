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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında toplam 5 maç yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:44:28 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 2 karşılaşma oynandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında ise 3 müsabaka yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 89-82

Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 82-75

Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 87-75


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 91-87

Fenerbahçe Öznur Kablo-İzmit Belediyespor: 101-64


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 85-74

Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce: 95-82

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 72-91

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