Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında toplam 5 maç yapıldı
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 2 karşılaşma oynandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında ise 3 müsabaka yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 89-82
Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 82-75
Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 87-75
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 91-87
Fenerbahçe Öznur Kablo-İzmit Belediyespor: 101-64
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 85-74
Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce: 95-82
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 72-91