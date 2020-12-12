Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla başladı
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 4 karşılaşma oynandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası ise 3 maçla başladı.
- ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş: 76-86
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 83-79
Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması ertelendi.
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 50-124
Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ: 82-95
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray: 61-92
OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 88-68
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Budo Gemlik: 74-58
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 78-77
Samsunspor-Sigortam.Net: 91-79