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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası bir maçla başladı - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftası 7 maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:34:19 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası bir maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftası 7 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 54-78

Beşiktaş-Türk Telekom: 94-60

Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 68-67

Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol: 87-91


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 48-82


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol: 77-90

Finalspor-Global Connect Travel Düzce: 70-68

Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 91-66

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 86-84

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik: 79-69

Samsunspor-Mamak Belediyespor: 84-78

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net: 83-80

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