Basketbol: Toplu sonuç
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise 7 maçla tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Anadolu Efes: 76-115
Galatasaray-Beşiktaş: 97-89
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 88-85
Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 113-74
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 75-89
Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 78-90
Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 88-97
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-81
OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 86-66
BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 66-77
Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor: 59-102
Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 74-79
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89
Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın: 91-85