Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 11. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk oldu. Karşılaşmadan 81-69'luk sonuçla galip ayrılan Türk temsilcisi, 10. galibiyetini elde etti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Anadolu Efes ise sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Anadolu Efes, final periyoduna 14 sayılık farkla önde girmesine rağmen karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrıldı ve 3. yenilgisini aldı. Türk ekibi, haftayı 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda şu ana kadar tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişini bu hafta da durduramadı. Sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 yenilen Türk ekibi, 10. yenilgisini aldı ve bu hafta da son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Buducnost VOLI (Karadağ) - Barcelona Lassa (İspanya): 67-64

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX (İsrail): 71-73

Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-75

Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 72-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 86-94

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 82-84

Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-73

Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 69-81

- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe 11 10 1 929 832 97 21 2. Real Madrid 11 9 2 986 870 116 20 3. CSKA Moskova 11 9 2 965 899 66 20 4. Anadolu Efes 11 8 3 956 898 58 19 5. Olympiakos 11 6 5 879 858 21 17 6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 11 6 5 948 936 12 17 7. Barcelona Lassa 11 6 5 849 847 2 17 8. Zalgiris 11 5 6 885 873 12 16 9. Panathinaikos 11 5 6 863 865 -2 16 10. Bayern Münih 11 5 6 874 880 -6 16 11. Khimki 11 4 7 866 876 -10 15 12. Baskonia 11 4 7 892 906 -14 15 13. Herbalife Gran Canaria 11 4 7 902 985 -83 15 14. Maccabi FOX 11 3 8 845 885 -40 14 15. Buducnost VOLI 11 3 8 782 881 -99 14 16. Darüşşafaka Tekfen 11 1 10 837 967 -130 12









