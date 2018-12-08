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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:21
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 11. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk oldu. Karşılaşmadan 81-69'luk sonuçla galip ayrılan Türk temsilcisi, 10. galibiyetini elde etti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Anadolu Efes ise sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Anadolu Efes, final periyoduna 14 sayılık farkla önde girmesine rağmen karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrıldı ve 3. yenilgisini aldı. Türk ekibi, haftayı 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda şu ana kadar tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişini bu hafta da durduramadı. Sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 yenilen Türk ekibi, 10. yenilgisini aldı ve bu hafta da son sırada kaldı.

 

- Sonuçlar

 

Buducnost VOLI (Karadağ) - Barcelona Lassa (İspanya): 67-64

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX (İsrail): 71-73

Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-75

Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 72-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 86-94

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 82-84

Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-73

Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 69-81

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe111019298329721
2. Real Madrid119298687011620
3. CSKA Moskova11929658996620
4. Anadolu Efes11839568985819
5. Olympiakos11658798582117
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan11659489361217
7. Barcelona Lassa1165849847217
8. Zalgiris11568858731216
9. Panathinaikos1156863865-216
10. Bayern Münih1156874880-616
11. Khimki1147866876-1015
12. Baskonia1147892906-1415
13. Herbalife Gran Canaria1147902985-8315
14. Maccabi FOX1138845885-4014
15. Buducnost VOLI1138782881-9914
16. Darüşşafaka Tekfen11110837967-13012



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:21
  1. 11. hafta
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. darüşşafaka tekfen
  5. Fenerbahçe
  6. THY Avrupa Ligi

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