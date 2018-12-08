Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta mücadelesi tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.08 Aralık 2018 Cumartesi 10:21
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 11. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk oldu. Karşılaşmadan 81-69'luk sonuçla galip ayrılan Türk temsilcisi, 10. galibiyetini elde etti ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Anadolu Efes ise sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Anadolu Efes, final periyoduna 14 sayılık farkla önde girmesine rağmen karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrıldı ve 3. yenilgisini aldı. Türk ekibi, haftayı 4. sırada tamamladı.
Organizasyonda şu ana kadar tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişini bu hafta da durduramadı. Sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 yenilen Türk ekibi, 10. yenilgisini aldı ve bu hafta da son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Buducnost VOLI (Karadağ) - Barcelona Lassa (İspanya): 67-64
Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX (İsrail): 71-73
Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 83-75
Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 72-65
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 86-94
Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 82-84
Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 76-73
Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 69-81
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|10
|1
|929
|832
|97
|21
|2. Real Madrid
|11
|9
|2
|986
|870
|116
|20
|3. CSKA Moskova
|11
|9
|2
|965
|899
|66
|20
|4. Anadolu Efes
|11
|8
|3
|956
|898
|58
|19
|5. Olympiakos
|11
|6
|5
|879
|858
|21
|17
|6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|11
|6
|5
|948
|936
|12
|17
|7. Barcelona Lassa
|11
|6
|5
|849
|847
|2
|17
|8. Zalgiris
|11
|5
|6
|885
|873
|12
|16
|9. Panathinaikos
|11
|5
|6
|863
|865
|-2
|16
|10. Bayern Münih
|11
|5
|6
|874
|880
|-6
|16
|11. Khimki
|11
|4
|7
|866
|876
|-10
|15
|12. Baskonia
|11
|4
|7
|892
|906
|-14
|15
|13. Herbalife Gran Canaria
|11
|4
|7
|902
|985
|-83
|15
|14. Maccabi FOX
|11
|3
|8
|845
|885
|-40
|14
|15. Buducnost VOLI
|11
|3
|8
|782
|881
|-99
|14
|16. Darüşşafaka Tekfen
|11
|1
|10
|837
|967
|-130
|12
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