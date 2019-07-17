Basketbol: THY Avrupa Ligi Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena, THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezonun Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Dörtlü Final, Almanya'nın Köln kentinde oynanacak. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Köln kentinde yer alan 18 bin kişi kapasiteli Lanxess Arena'nın gelecek sezon 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağı bildirildi. Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu, Köln kentinin seçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "2006'da Prag, 2010'da Paris, 2013'te Londra'nın ardından kıtanın en büyük basketbol organizasyonunu yeni kentlere götürüyoruz. Sporseverler, Avrupa'nın en iyi basketbolunu yaşadıkları yerde izleyebilecekler." değerlendirmesinde bulundu. 18 takımın yer aldığı organizasyonda gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko mücadele edecek.



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