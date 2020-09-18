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Spor Basketbol: Pınar Kupası 2020
Spor

Basketbol: Pınar Kupası 2020

Büyükçekmece Basketbol: 74 - Petkimspor: 84

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:26:50 -
Basketbol: Pınar Kupası 2020

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ikinci maçında Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u 84-74 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 27-23 üstün tamamlayan Büyükçekmece Basketbol, devreyi de 47-46 önde bitirdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ve periyodu 68-59 galip tamamlayan Petkimspor, rakibini 84-74 yendi.

Petkimspor'da 18 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Büyükçekmece Basketbol'da Gabriel Olaseni 15 sayı kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuva yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.

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