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Spor Basketbol: Pınar Kupası 2020
Spor

Basketbol: Pınar Kupası 2020

Pınar Karşıyaka: 65 - Petkimspor: 54

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:14:19 -
Basketbol: Pınar Kupası 2020

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ilk maçında Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 65-54 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 14-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 32-26 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 48-40 galip bitiren Pınar Karşıyaka, rakibini 65-54 yendi.

Pınar Karşıyaka'da 14 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Petkimspor'da Kendrick Ray 11 sayı ile oynadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvaya yarın saat 19.00'daki Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor maçıyla devam edilecek.

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