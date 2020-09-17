Basketbol: Pınar Kupası 2020
Pınar Karşıyaka: 65 - Petkimspor: 54
İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ilk maçında Pınar Karşıyaka, Petkimspor'u 65-54 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 14-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 32-26 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 48-40 galip bitiren Pınar Karşıyaka, rakibini 65-54 yendi.
Pınar Karşıyaka'da 14 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Petkimspor'da Kendrick Ray 11 sayı ile oynadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvaya yarın saat 19.00'daki Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor maçıyla devam edilecek.