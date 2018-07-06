Basketbol maçları Tivibu’da

Bünyesinde 15 spor kanalı bulunduran Türk Telekom’un yeni nesil TV platformu TİVİBU, Türkiye’de basketbolun yeni adresi olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları, 3 sezon boyunca TİVİBU’dan canlı yayınlanacak.

ZENGİN İÇERİKLER SUNULACAK

Telekom CEO’su Paul Doany, sporseverlere zengin içerikler sunacaklarını kaydederek, “Basketbol Süper Ligi’nin maçlarının yanı sıra Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ve All-Star karşılaşmalarının canlı yayınlarıyla birlikte haftalık özet programlarımız ve zengin içeriklerimizle basketbol tutkunlarının vazgeçilmez durağı olacağız” dedi.

FİYATLAR UYGUN

Türkiye’nin en uygun fiyatlı TV platform hizmetini sunduklarını belirten Doany, şöyle konuştu: “TİVİBU ile bugüne kadar geleneksel televizyon yayın anlayışını değiştirerek pek çok ilke imza attık ve çok kısa sürede Türkiye ödemeli TV pazarında ikinci sıraya yükseldik. Amacımız TİVİBU’nun zengin içeriğinin her haneye ulaşmasını sağlamak. Bu anlaşma ile de, ödemeli TV pazarındaki payımızı daha da genişleterek abone sayımızı 2,9 milyondan daha yukarılara taşıyacağız.”