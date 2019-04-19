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Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta maçları oynanacak

19 Nisan 2019 Cuma 09:44
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)

17.30 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (Ankara)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

21 Nisan Pazar:

15.15 Banvit-Beşiktaş Sompo Japan (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Sakarya)

Öte yandan, ligde bu hafta oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes-TOFAŞ müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçları nedeniyle ertelendi.


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

17.00 Artvin Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 OGM Ormanspor-Semt77 Yalova Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Düzce Belediyespor-Petkimspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Karesispor (Muradiye)

17.00 Edirnespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Mimar Sinan)

18.00 Bursaspor-Ankara DSİ (Bursa Atatürk)

21 Nisan Pazar:

17.00 Konyaspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.30 Bandırma Kırmızı-Finalspor (Banvit Kara Ali Acar)

Diğer yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde heyecan, play-off çeyrek final maçlarıyla sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:44
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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